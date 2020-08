Tagessieg: «Big Brother» dominiert den US-Donnerstag

US-Quoten

Erneut wurde die Container-Realityshow von mehr als vier Millionen Menschen gesehen, auch in der Zielgruppe lief es gut.

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

Ein 1,0-Rating in der Zielgruppe sowie insgesamt 4,06 Millionen Zuschauer: CBS‘war mit diesen Werten am Donnerstag die Nummer 1 bei Jung und Alt. Es ist die erste Donnerstags-Ausgabe des Jahres gewesen und die hat sich durchaus an die bisherigen Ergebnisse angepasst, bereits am Mittwoch war die Vier-Millionenmarke geknackt worden; die bisherigen Ratings betrugen 1,0, 0,8 sowie 1,1 Prozent.Nach dem großen Bruder folgte der große Absturz: Eine Wiederholung vondrückte das Rating bei den Umworbenen auf 0,4 Prozent,undliefen mit je 0,3 Prozent sogar noch schlechter.ABC musste sich mit seinen Gameshows(3,35 Millionen Zuseher) und(3,04 Millionen) mit je 0,6 Prozent und somit dem zweiten Platz bei den 18- bis 49-Jährigen zufriedengeben.erzielte im Sandwich 0,5 Prozent, blieb also stabil gegenüber der Vorwoche, hatte jedoch im Vergleich zum Vor- und Nachprogramm mit 2,49 Millionen eine viel niedrigere Reichweite. Bei The CW verharrteunter einer halben Million Zuschauern: 0,48 Millionen Menschen sahen um 20 Uhr diesmal zu, das Rating blieb bei 0,1 Prozent. NBC strahlte zur besten Sendezeit das News-Specialaus und erzielte damit passable 0,4 Prozent, eheundauf 0,3 Prozent fielen.