TNT Serie bringt «Bluff City Law» nach Deutschland

TV-News

Zusätzlich zu «Bluff City Law» gibt es neue Folgen der jüngsten «Kommissar Rex»-Neuauflage zu sehen. TNT Comedy zeigt die neue Trickserie «Close Enough».

Die kurzlebige NBC-Justizseriekommt nach Deutschland: Der Bezahlsender TNT Serie wird das Format ab dem 15. Oktober 2020 immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen als deutsche Premiere zeigen. Zu Beginn der Serie haben Protagonistin Sydney (Caitlin McGee) und ihr Vater Elijah (Jimmy Smits) jahrelang kaum ein Wort miteinander gewechselt, doch der überraschende Tod von Sydneys Mutter bringt die Streithähne wieder zusammen. Nach langem Überlegen ist die brillante Anwältin sogar bereit, wieder in die renommierte Kanzlei ihres Vaters zurückzukehren …Schon am 6. Oktober 2020 geht bei TNT Serieweiter. Der Pay-TV-Kanal zeigt immer dienstags die zweite Staffel als Deutschlandpremiere. Wöchentlich werden um 20.15 Uhr Doppelfolgen gezeigt. In der zweiten Staffel der Antwort auf «Kommissar Rex» bekommen es die beiden Titelhelden mit insgesamt sechs Beinen unter anderem mit einer alten Widersacherin sowie einem Heckenschützen zu tun und müssen einen potentiellen Mörder finden, bevor dessen Opfer an den Folgen seiner Vergiftung stirbt …TNT Comedy wiederum zeigt ab dem 8. Oktober 2020 immer donnerstags ab 23:05 Uhr im "adult swim"-Blockals deutsche Erstausstrahlung. Die surreale Animationsserie erzählt von Josh und Emily, ihrer fünfjährigen Tochter Candice und ihren inzwischen geschiedenen besten Freunden Alex und Bridgette, die als Wohngemeinschaft im Osten von Los Angeles leben. Mit Anfang 30 gilt es für sie erwachsen, aber nicht alt zu werden. Zudem bekommen sie es mit zeitreisenden Schnecken, StripperClowns und mörderischen Schaufensterpuppen zu tun.