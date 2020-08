Der Wunsch nach einem Kind  TV Now begleitet «Unter uns»-Schauspieler Lars Steinhöfel

TV-News

Promis und Nicht-Promi-Paare kommen in einer neuen Doku zu Wort und berichten von den Hürden auf dem Weg zu ihrem großen Kinderglück.

Zwei Männer und der sehnsüchtige Wunsch nach einem gemeinsamen Kind: Darum geht es in einer neuen Dokumentation von TV Now: Wie der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland mitteilt, wird sie am 17. August 2020 «'Unter uns' trifft wahres Leben – wenn zwei Männer ein Kind wollen» veröffentlichen. Darin geht es unter anderem um «Unter uns»-Schauspieler Lars Steinhöfel und seinen Partner Dominik Schmitt. Sie haben eine klare Vorstellung, wie ihre Zukunft als Familie aussehen soll: "Hund, Kind, Haus, man stellt sich das so schön vor ... Hund und Haus haben wir schon, jetzt fehlt uns nur noch das Kind", sagt Lars Steinhöfel in einer Pressemitteilung von TV Now. Das Paar habe auch schon darüber geredet, und Steinhöfels Überlegungen seien Grund gewesen, weshalb das Thema auch bei «Unter uns» behandelt wird.TV Now nimmt das zum Anlass, nachzuhaken, wie sich die «Unter uns»-Darstellung des Themas mit der Realität deckt: Viele homosexuelle Paare in Deutschland und weltweit verspüren den Wunsch, ihre Beziehung durch ein Kind zu vervollständigen. Doch der Weg dahin ist weiterhin steinig, obwohl mittlerweile seit 2017 laut Gesetz gleiches Recht für alle gilt.Vier gleichgeschlechtliche Paare berichten in der Doku, wie schwer der Weg zum Familienglück für alternative Lebenspartnerschaften immer noch ist, und wie sie sich ihren großen Traum vom Familienglück trotzdem erfüllt haben. Promis und Nicht-Promi-Paare kommen in der Doku zu Wort und berichten von den verschiedenen legalen Möglichkeiten und dem schweren Weg zu ihrem großen Kinderglück.