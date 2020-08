Primetime-Sieg bei den Jungen für «Dirty Dancing»

Quotennews

Insgesamt waren bei den Umworbenen am Donnerstag nur Nachrichten oder «GZSZ» gefragter als der Tanzfilm.

Großer Erfolg für den in Köln ansässigen Fernsehsender VOX: Der ab 20.15 Uhr gezeigte Tanzfilmräumte ordentlich ab und bescherte dem Kanal weit überdurchschnittliche 10,8 Prozent Marktanteil. Somit überholte der Kanal zu dieser Sendezeit alle anderen Programme. 0,71 Millionen Umworbene schauten im Schnitt zu; gemessen an der direkten Primetime bedeutete dies Platz eins. Auch außerhalb dessen reichte es für eine Spitzenposition, denn mehr junge Zuschauer hatten am Donnerstag nur die Hauptnachrichten des Ersten und von RTL sowie die RTL-Vorabendserie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Insgesamt kam «Dirty Dancing» am Donnerstag auf 1,47 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.Die ab 22.15 Uhr gezeigte Begleitdoku «Dirty Dancing – Der Fluch des Erfolges» hielt sich mit 8,4 Prozent noch oberhalb der Sendernorm des Kölner Kanals. 1,08 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten hier ein. Somit wies VOX am Donnerstag auch ProSieben in die Schranken. Dort gab es ab 20.15 Uhr eine weitere-Folge zu sehen, die mit 8,9 Prozent Marktanteil zwar passabel lief, aber auch kein Hit war. Die Show erreichte insgesamt 0,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.Zurück aber zu VOX , wo am Donnerstag einmal mehr das um 17 Uhr gezeigteauf sich aufmerksam machte. Die Zielgruppen-Quote der Sendung lag diesmal bei 8,9 Prozent. Insgesamt schalteten 0,62 Millionen Menschen die Vorabendproduktion ein.