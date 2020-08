Primetime-Check

Wie lief es am Donnerstagabend für Kabel Eins? Und wie kam ProSieben mit seinem Ranking an?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 52,6%

14-49: 56,5%

Das Erste startete mitin den Abend. 4,00 Millionen Krimifans schauten rein, das glich sehr tollen 16,0 Prozent bei allen. Bei den Jüngeren wurden mäßige 5,9 Prozent ermittelt.schloss mit 9,5 und mageren 4,1 Prozent an, bevor die10,3 Prozent aller und 6,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen erreichte.rundete den Abend mit 1,40 Millionen Interessenten und 8,8 respektive 6,8 Prozent ab. Das ZDF hielt um 20.15 Uhr mit 3,84 Millionen-Fans dagegen. Sehr gute 15,4 Prozent bei allen und mäßige 5,2 Prozent bei den Jüngeren wurden erreicht. Dasfolgte mit 4,23 Millionen Wissbegierigen. 17,6 und 9,8 Prozent standen auf der Uhr.beendete die Primetime mit 9,1 und 6,2 Prozent.VOX begeisterte mit1,47 Millionen Filmfans für sich, bevor eine Begleitdoku 1,08 Millionen Interessenten abholte. Bei den Werberelevanten standen starke 10,8 und sehr gute 8,4 Prozent auf dem Zettel. Sat.1 kam mitzur besten Sendezeit auf 1,31 Millionen Krimifans, bevor1,43 Millionen Menschen ansprach.kletterte danach auf 1,53 Millionen. Bei den Umworbenen standen sehr gute 8,7, gute 8,4 und sehr starke 12,4 Prozent Marktanteil auf dem Papier.Drei Folgenkamen bei RTL auf 0,83 bis 0,97 Millionen Serienfans. Bei den Umworbenen standen 7,0 bis 8,7 Prozent auf der Rechnung – magere bis maue Zahlen für RTL.folgte mit 0,65 Millionen und 8,7 Prozent.bescherten ProSieben 0,87 Millionen Fernsehende und in der Zielgruppe einen Marktanteil von akzeptablen 8,9 Prozent. RTLZWEI kam mitindes auf 0,73 Millionen, ehe0,57 Millionen Neugierige erreichte. Bei den Jüngeren waren tolle 6,7 und sehr gute 6,3 Prozent drin. Kabel Eins erreichte mit0,69 Millionen Neugierige, dasschloss mit 0,52 Millionen an. Bei den Werberelevanten wurden 3,8 und 3,2 Prozent erzielt.