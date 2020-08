«Tell Me a Story»: TV Now reicht Staffel zwei nach

TV-News

Die zweite und letzte Staffel der mit Märchenmotiven versetzten Thrillerserie des «Scream»-Autoren Kevin Williamson ist ab September abrufbar.

Obwohl Serienschöpfer Kevin Williamson schon Ideen für eine dritte Staffel hatte, gab der US-Streamingdienst CBS All Access der Thrillerserie «Tell Me a Story» keine weitere Chance: Die Anthologieserie, die sich an Märchenmotiven bedient, jedoch in der Gegenwart spielt, brachte es somit nur auf zwei Seasons mit jeweils zehn Episoden. Runde eins wurde von TV Now im Mai dieses Jahres nach Deutschland gebracht, nun gibt der Streamingdienst bekannt, wann die zweite Staffel ihre Deutschlandpremiere feiert.Die neue «Tell Me a Story»-Runde wird bei TV Now am 1. September 2020 zum Abruf bereitgestellt. In der Staffel werden Elemente aus «Die Schöne und das Biest» ► , «Dornröschen» und «Cinderella» nach Nashville, Tennessee verlagert. Unter anderem spielen Paul Wesley, Odette Annable, Danielle Campbell, Matt Lauria, Natalie Alyn Lind, Carrie-Anne Moss und Julia Campbell mit.Gonzalo Cilley, Andres Tovar, Dana Honor, Aaron Kaplan, Liz Friedlander und Kevin Williamson agierten als Executive Producer. Die erste Staffel kam bei uns in der Kritik nicht sonderlich gut weg