RTLZWEI nennt Termin für das «Peep!»-Jubiläum

TV-News

Neu trifft alt: Ende August bietet das «Peep!»-Jubiläum Rückblicke und neue Erotik-Themen.

„ Wir lieben «Peep!», und selbstverständlich werden wir uns zum Jubiläum etwas Schönes einfallen lassen ” RTLZWEI über das «Peep!»-Comeback in 'BamS'

In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre feierte RTLZWEI große Erfolge mit der Erotiksendung, die unter anderem von Verona Pooth (damals noch Feldbusch) moderiert wurde. Im Juli dieses Jahres wurde wiederum öffentlich, dass der Sender 25 Jahre nach der «Peep!»-Premiere und 20 Jahre nach der bislang letzten Folge das Format für eine große Jubiläumssendung zurückholt. Nun stehen weitere Details fest, darunter der Sendetermin.Moderatorin und Model Bonnie Strange führt durch die bunte Jubiläumssendung, als prominente Gäste in der Show sind Dragqueen Olivia Jones, Jenny Elvers und Dolly Buster angekündigt. Die Ausstrahlung der Jubiläumsshow findet am 31. August 2020 um 22 Uhr statt. Als Lead-In dient der Staffelstart der neuen «Love Island»-Saison.In der Jubiläumssendung gibt es unter anderem Erotik-Klassiker zu sehen, Dolly Buster wird das Publikum mit einem Rätselspaß in die Pausen entlassen, und eine moderne Version von Marco, der wie üblich halbnackt die Damenrunde im Studio bedient, ist ebenfalls vorgesehen. Bonnie Strange und ihre Gäste gehen zudem den neuesten Erotik-Trends auf den Grund. Pornodarstellerin Lena Nitro nimmt die Zuschauer dabei mit auf den Dreh eines Puppen-Pornos mit Real-Life-Dolls. Bordellbesitzer Aurel behandelt derweil das Thema "Nachhaltigkeit beim Sex" und zeigt, wie er das in seinem Etablissement umsetzt.