Neues, statt Wiederholungen: Die RTL-Daytime bleibt, wie sie ist  wird nur frischer

TV-News

Neue Folgen der RTL-Nachmittagssendungen: 4 Räume, 1 Deal. Rückblicke der «Superhändler». Trödel-Ratespaß. Und Henssler lässt kochen.

Die einst mit großen Hoffnungen gestartete, neue RTL-Daytime wurde bekanntlich schlicht die nächste Nachmittagsbaustelle. Und doch hält der Kölner Privatsender vorerst an seinem Nachmittag fest und zeigt sogar anstelle der derzeit laufenden Wiederholungen ab September neue Folgen. Los geht es am 7. September 2020. Dann geht um 14 Uhr eine neue Staffel der etablierten und weiterhin noch halbwegs erfolgreichen Sendungan den Start. Im Anschluss zeigt der Kölner Privatsender außerdem neue Folgen der «Superhändler»-Rückblickshow, in der die Superhändler auf frühere Folgen zurückblicken.Ab 16 Uhr starten am 7. September 2020 zudem neue Folgen vonmit Oliver Geissen und «Superhändler»-Gesicht Antoine Richard. Nach der Trödel-Rateshow zeigt RTL am 7. September 2020 erstmal noch eine Wiederholung vonAm Folgetag derweil geht ab 17 Uhr auch ein Schub an neuen Folgen der Kochshow über den Äther. Drei Hobbyköche spielen im Auftakt der neuen Episoden «Der heiße Draht»! Vier ihrer wichtigsten Zutaten für das Gericht "Huhn mit Orangensoße, Mangold und Duftreis" bekommen sie erst, wenn sie den heißen Draht vier Mal ohne anzustoßen überwinden können. Ertönt der Strafsound, geht die Runde von vorne los! Aber alles halb so schlimm: für 2000 EUR können sie Steffen Henssler zwei Minuten für sich kochen lassen …