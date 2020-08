Das geht schon nochmal: Sat.1 wiederholt «Promis unter Palmen»

TV-News

Die erste Staffel, die im Frühjahr teils mehr als 20 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen einbrachte, wird im Herbst erneut laufen.

Sat.1 arbeitet in diesen Tagen fleißig an der zweiten Runder der Trash-Show. Die Produktion von Endemol Shine Germany soll im Frühjahr 2021 im Fernsehen laufen. Die erste Runde hatte während des Corona-Lockdowns 2020 mit bis zu 20,8 Prozent Marktanteil die Mittwochabende gerockt und war der große Überraschungsquotenhit im Frühjahr. Die erste Staffel, die wegen Streitereien zwischen Desiree Nick, Carina Spack und Claudia Obert, in die Schlagzeilen geriet, wird von Sat.1 bald nochmal wiederholt.Ganz im Zeichen von Promi-Formaten wird beim Münchner Sender im September nämlich der Freitagabend stehen; um 20.15 Uhr läuft etwa das neue «Die Festspiele der Realitystars» ( ab 4. September ) oder in der zweiten Monatshälfte das nun auf zwei Abende aufgeteilte «Sat.1 Promi Boxen». Die «Promis unter Palmen» werden jeweils das Lead-Out.Die Wiederholung der Produktion findet ab dem 2. September 2020 statt – das Format soll um 23.10 Uhr starten und entsprechend bis in die Nacht hinein laufen. Die erste Staffel der Sendung umfasst sechs reguläre Episoden, zudem wurde eine Wiedersehensshow mit Moderator Jochen Schropp produziert.