Paulas Live-Talk enttäuscht zum Start

Quotennews

Kabel Eins zeigte am Mittwochabend den Film-Hit «Die Tribute von Panem» und darf mit den eingefahrenen Ergebnissen durchaus zufrieden sein.

Der in München ansässige Privatsender Kabel Eins hat derzeit einen guten Riecher mit Filmwiederholungen; Quotenflops sind nur selten dabei. Am Mittwoch startete die Primetime mit dem Film, der dem Kanal gute sechs Prozent Marktanteil bei den Umworbenen einbrachte. Am späteren Abend, alslief, sanken die Quoten auf 4,2 Prozent und somit leicht unter die Sendernorm. Die Gesamt-Reichweiten lagen zunächst bei 0,63, dann bei 0,32 Millionen.Senderin sixx startete am Mittwoch einen neuen Live-Talk mit Paula Lambert, der muss seine Zuschauer jedoch erst noch finden. Die Premiere um 20.15 Uhr kam gerade einmal auf 0,16 Millionen Zusehende. Sowohl insgesamt als auch bei den jungen Leuten erreichte die Produktion 0,7 Prozent Marktanteil.Am Vorabend war unter anderemgefragter. Die 16.40-Uhr-Folge punktete mit 2,1 Prozent, knapp eine Stunde später fuhr die US-Produktion noch 1,9 Prozent bei den jungen Leuten ein. Das ab 19.20 Uhr gezeigtelag mit 0,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe im roten Bereich. Mehr als 0,09 Millionen Menschen interessierten sich am Mittwochabend nicht für die Wiederholung der Shonda-Rhimes-Serie.