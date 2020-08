Primetime-Check

Wie lief es am Mittwochabend für die Serien bei ProSieben? Und wie sah es für Das Erste aus?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 52,7%

14-49: 55,8%

Das ZDF kam mitauf 4,42 Millionen Interessenten, das glich sehr tollen 17,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen umwerfende 12,2 Prozent auf dem Zettel. Dasschloss mit 18,4 und 11,0 Prozent an, bevor daspassable 12,9 Prozent insgesamt generierte und sehr tolle 8,4 Prozent bei den Jüngeren. Das Erste startete mitin die Primetime. 3,03 Millionen Fernsehende waren mit von der Partie, das glich guten 12,3 Prozent Sehbeteiligung insgesamt. Beim jungen Publikum waren mäßige 5,3 Prozent drin.schloss mit 8,7 und 4,1 Prozent an, dieerreichten ab 22.15 Uhr mäßige 9,5 Prozent insgesamt und sehr gute 7,6 Prozent bei den Jüngeren.erreichte bei RTL 1,32 Millionen Menschen, danach erreichte1,23 Millionen Wissbegierige. Insgesamt wurden magere 5,5 und mäßige 7,5 Prozent Sehbeteiligung erreicht. Bei den Umworbenen kamen maue 9,1 und 8,6 Prozent zustande.Sat.1 hingegen erzielte mit1,27 Millionen Neugierige, ehe1,34 Millionen Realityshowfans ansprach. Passable 5,2 und sehr tolle 8,3 Prozent insgesamt wurden eingefahren. In der Zielgruppe derweil wurden sehr gute 9,3 und sehr starke 12,6 Prozent ermittelt. RTLZWEI dagegen lockte mit1,02 Millionen Neugierige an. Bei den Jüngeren standen großartige 9,9 Prozent auf dem Papier.schloss mit 0,63 Millionen und sehr tolle 7,0 Prozent an.ProSieben lockte mit0,92 Millionen Serienfans an,schloss mit 0,75 Millionen an. Ab 22.15 Uhr brachte esauf 0,52 Millionen Interessenten. Bei den Umworbenen standen mäßige 8,0, magere 5,5 und dürftige 4,7 Prozent auf dem Zettel. VOX enttäuschte mit zwei Folgen: 0,78 und 0,76 Millionen Serienfans standen auf dem Papier,schloss mit 0,35 Millionen an. Bei den Werberelevanten kamen nur 4,2, 4,3 und sehr schwache 2,8 Prozent zustande. Kabel Eins derweil zeigte. 0,63 Millionen Filmfans schauten rein, bei den Werberelevanten kamen sehr gute 6,0 Prozent zustande.