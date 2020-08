«Herriet the Spy» kommt bei Apple unter

US-Fernsehen

Der Konzern aus der Nähe von San Francisco bestellte eine Animationsserie nach einem Kinderbuchklassiker.

Der Unterhaltungskonzern Apple die Animationsserie «Harriet the Spy» bestellt, die auf dem Kinderbuchklassiker „Harriet, Spionage aller Art“ von Louise Fitzhugh basiert. Beanie Feldstein wird die Titelstimme Harriet sprechen, während Jane Lynch ihr Kindermädchen Ole Golly die Stimme leiht. Lacey Chabert Marion Hawthorne wird die Bienenkönigin sein.Wie das Buch, soll wie Serie im New York der 1960 Jahre angesiedelt sein. Die elfjährige Harriet wird als wilde, unabhängige, abenteuerlustige und neugierige Frau beschrieben. Mehr als alles andere will Harriet Schriftstellerin werden. Um sich diesen Traum zu erfüllen, muss sie allerdings ihr Wissen aufbauen und wird zur Spionin.Die Serie wird von Will McRobb, Mitschöpfer der Nickelodeon-Serie «The Adventures of Pete & Pete», geschrieben und produziert. Lisa Hneson und Halle Stanford produzierten mit der Firma Henson Company, für Rehab Entertainment übernehmen John W. Hyde und Terissa Kelton diesen Job. Außerdem an Bord sind Wendy Moss-Klein und Nancy Steingard von 2 Friends Entertainment. Die Titmouse Animation Studios werden die Animationen produzieren.