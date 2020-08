«The Masked Singer»: Staffel drei bringt Jurywechsel herbei

TV-News

Die Frau mit der WhatsApp-Gruppe und der Kuschelkostüme hassende Ire machen eine «The Masked Singer»-Pause.

Drei Staffeln innerhalb von etwas mehr als zwölf Monaten: ProSieben setzt beibekanntlich auf kurze Staffelpausen. Damit die "verrückteste Show der Welt" (und die flauschigste) dennoch frisch bleibt, wird immer wieder an kleineren Stellschrauben gedreht: Nachdem die Jury von Staffel eins zu zwei verkleinert wurde, gibt es auch in Season drei Neuerungen: Publikumsliebling Bülent Ceylan, der in Staffel eins als Engel die Bühne rockte und in Staffel zwei ein sehr positiv aufgenommenes Gastmitglied im Rateteam war, stößt in Runde drei von «The Masked Singer» als festes Jurymitglied hinzu. Das hat Quotenmeter.de aus verlässlichen Quellen erfahren, die somit die derzeit kursierenden Medienberichte als korrekt abnicken.Rea Garvey und «Wer sieht das denn?!»-Moderatorin Ruth Moschner, deren riesige WhatsApp-Promigruppe zum Running Gag der ersten beiden «The Masked Singer»-Staffeln wurde, setzen in der Herbststaffel dagegen aus. Quotenmeter.de kann Fans der beiden «TMS»-Rateprofis, die sich bei kuscheligen Kostümen stets uneins sind, allerdings beruhigen: Eine Rückkehr zur Musikshow mit Rätselfaktor ist unserem Wissen nach fest eingeplant.Bis zum Staffelstart müssen ProSieben und die Produktionsfirma Endemol Shine Germany andere Fragen klären: Wird es ein Studiopublikum geben, und wenn ja, wie groß darf es sein? Die nächste Staffel von «Joko & Klaas gegen ProSieben», die im September an den Start geht, testet die Gewässer für ein reduziertes Saalpublikum vor, RTL gab mit «Pocher – gefährlich ehrlich» schon den Pionier. Fest steht aber: Es bleibt eine Liveshow – dass «The Masked Singer» vom Livefaktor lebt, hielt ProSieben ja schon in Staffel zwei fest