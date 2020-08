Sonntagabend im TV: Hat die Free-TV-Premiere eine Chance?

Film-Check

Wird sich in diesem Blockbuster-Battle die Free-TV-Premiere von «Plötzlich Familie» durchsetzen können, oder machen ihr Filme wie die Action Neuauflage «Mechanic: Resurrection» den Platz streitig?

«Plötzlich Familie», ProSieben, 20.15 Uhr, Free-TV-Premiere

«Mechanic: Resurrection», RTL, 20.15 Uhr

«21 », Super RTL, 20.15 Uhr

Familienchaos mit Mark Wahlberg und Rose Byrne - nach einer wahren Geschichte: Pete und Ellie Wagner sind ein glückliches Ehepaar, dem nichts im Leben fehlt - bis auf Nachwuchs. Sie bemühen sich um ein Pflegekind, doch da man Geschwisterkinder nicht trennen soll, nehmen sie kurzerhand drei Kinder auf, darunter die 15-jährige aufsässige Lizzy. Schnell wird den Wagners jedoch klar, dass das Elterndasein eine riesige Herausforderung darstellt. „Mit Schnellfeuer-Dialogen und launiger Situationskomik bestückt, ist «Plötzlich Familie» ein energiereicher Film“, beschreibt Sidney Schering den Film in unserer Kritik Der deutsche Regisseur Dennis Gansel liefert mit seiner ersten internationalen Regiearbeit nicht nur einen harten Action-Film ab, sondern inszeniert «Mechanic: Resurrection» vor bildgewaltigen Landschaften und pompöser Architektur - ein wahrer Augenschmaus! So fanden die Dreharbeiten unter anderem in Thailand, Bulgarien, Australien und Brasilien statt. Unsere Kritik von Antje Wessels könnt Ihr hier lesen.Ben ist ein ausgezeichneter Mathestudent am MIT, doch er träumt davon, Medizin in Harvard zu studieren. Da die Studiengebühren enorm hoch sind, bewirbt er sich für ein Stipendium. Doch dann erhält er ein verlockendes Angebot: Bens Mathe-Professor Mickey Rosa möchte ihn in sein geheimes Blackjack-Team holen. Das Team besteht aus hochbegabten Studenten, die Rosa zu professionellen Kartenzählern ausbildet. Doch dabei läuft nicht alles nach Plan.* Da der dargestellte Film noch nicht von Quotenmeter vorgestellte wurde, wurde dieser Score aus dem Durchschnitt der 3 vorhandenen Scores berechnet.Es ist ein Unentschieden! Nun müsst ihr wohl zwischen dem herzerwärmende und unterhaltsamen Familienfilm auf ProSieben und dem spannenden Drama auf Super RTL hin und herwechseln. Doch selbst wenn ihr euch für einen der beiden Filme entscheiden solltet ist dies kein Abbruch, denn beide werden auf ihre Art den Sonntagabend zu einem Filmgenuss machen.