Na gut, dann halt ab Oktober: Neuer Termin für «L.A.'s Finest»

TV-News

Die Actionserie «L.A.'s Finest» mit Jessica Alba und Gabrielle Union soll neuen Planungen zufolge im Oktober nach Deutschland kommen.

Fun Fact Zahlreiche Episoden von «L.A.'s Finest» sind im Original nach Jerry-Bruckheimer-Kinoproduktionen benannt.

Seit Ende Mai dieses Jahres hat sich so gesehen wenig verändert: Noch immer hält die Corona-Pandemie die USA fest im Griff und beeinflusst auch weite Teile der restlichen Welt. Weiterhin ist «Bad Boys for Life» der weltweit erfolgreichste Kinofilm des Jahres 2020 – bei einem Budget von 90 Millionen Dollar generierte der humorvolle Actionfilm mit Martin Lawrence und Will Smith über 419 Millionen Dollar an den Kinokassen. Und weiterhin steht die zweite Staffel des «Bad Boys»-Serien-Spin-offsrund um «Bad Boys II»-Mimin Gabrielle Union als Syd Burnett (die Ex-Freundin von Will Smiths Figur und zugleich die Schwester von Martin Lawrences Rolle) bevor. Ursprünglich für Juni angekündigt, verzögerten sich nämlich die US-Premiere sowie die deutsche Auswertung bei Sony AXN Grund dafür: Im Zuge des brutalen Todes von George Floyd und den anschließenden, weltweiten Protesten gegen rassistisch motivierter Polizeigewalt sahen es die Verantwortlichen als unangemessen, neue Folgen einer flotten, actionreichen Cop-Serie über den Äther zu schicken. Nun wagt zumindest seine deutsche Heimatstätte einen neuen Anlauf. Laut Sony AXN erfolgt die Deutschlandpremiere ab dem 1. Oktober 2020 immer donnerstags um 20.15 Uhr. Sony AXN wird die 13-teilige, zweite Staffel zudem Woche für Woche in den Mediatheken von Vodafone, MagentaTV, Prime Video Channels und in der Schweiz über Teleclub und UPC zur Verfügung stellen.Neben Syd Burnett (Gabrielle Union), die zu Beginn der Serie von Miami nach Los Angeles wechselt, steht ihre Partnerin Nancy McKenna (Jessica Alba) im Mittelpunkt der Serie. Nancy ist eine berufstätige Mutter mit dunkler Vergangenheit, die sich mit Syd anfangs überhaupt nicht versteht. Doch im Laufe der ersten Staffel sind sie zu einer ungleichen, explosiven, aber einander achtenden Mischung geworden.