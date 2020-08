Primetime-Check

Wie lief das Finale von «Armes Deutschland – Stempeln oder abracken?»? Punkteten Veras Schwiegersöhne?

Das Erste dominierte mitdie Primetime: 4,44 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil lag bei 17,5 Prozent. Mit 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährigen befand sich die Produktion auf dem dritten Rang der Hauptsendezeit, der Marktanteil lag bei guten 9,3 Prozent. Mit einer alten-Episode, die um 21.05 Uhr startete, sank das Interesse auf 2,88 Millionen Zuseher sowie 11,5 Prozent bei allen und 6,8 Prozent beim jungen Publikum. Die Informations-Formateunderzielten 1,95 respektive 2,07 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen beim Gesamtpublikum bei 8,2 und 10,2 Prozent. Mit 4,7 und 7,5 Prozent wurden völlig unterschiedliche Werte bei den jungen Leuten verbucht.undstarteten mit 1,90 sowie 2,64 Millionen Zuschauern schwach in den Dienstagabend, die Marktanteile lagen bei 7,5 und 10,5 Prozent. Dasverbesserte sich auf 3,98 Millionen Zuschauer und 16,6 Prozent, mit 0,78 Millionen 14- bis 49-Jährigen dominierte der Mainzer Sender die Primetime. Die Marktanteile stiegen von 5,9 über 8,9 auf 11,5 Prozent. Ab 22.15 Uhr standauf dem Programm, das wollten nur 2,41 Millionen Zuschauer sehen. Die Marktanteile schrumpften auf 11,6 Prozent bei allen sowie 8,2 Prozent beim jungen Publikum.Das Finale vonerreichte bei RTL 2,10 Millionen Zuschauer, mit 0,74 Millionen Umworbenen sicherte sich Vera Int-Veen den zweiten Primetime-Platz. Der Marktanteil enttäuschte aber mit 11,1 Prozent. Eine Wiederholung vonlag bei 9,5 Prozent.undbrachten RTLZWEI 0,87 und 0,66 Millionen Zuschauer, die Wiederholungen sorgten für tolle 8,1 und 6,4 Prozent. VOX erzielte mit zwei Ausgaben von0,84 sowie 0,85 Millionen Zuseher, die Marktanteile beliefen sich auf 6,5 und 8,1 Prozent.undbescherten Sat.1 1,25 und 1,24 Millionen Zuschauer, die Marktanteile in der Zielgruppe lagen bei 7,3 und 6,0 Prozent. Mitstieg das Interesse auf 1,33 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 12,3 Prozent Marktanteil ein. Mit 0,60 Millionen Umworbenen teilte sich die Produktion den vierten Platz mit «Frontal 21» vom ZDF.Bei ProSieben hieß es, das wollten sich 0,89 Millionen Menschen ansehen. Der Marktanteil sorgte für acht Prozent. Kabel Eins holte mitund0,71 sowie 0,43 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen sorgte man für 6,4 und 3,6 Prozent Marktanteil.