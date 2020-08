Fox Sports strahlt Doku über Tua Tagovailoa aus

US-Fernsehen

Dem beliebten Quarterback der Miami Dolphins wird eine Dokumentation gewidmet.

Der Sender Fox Sports wird mit «Tua» eine neue Doku-Sport-Reihe ins Programm aufnehmen. „Tua ist ein geliebter Jungstar mit einer unglaublichen Geschichte“, sagte Charlie Dixon, Executive Vice President of Content bei Fox Sports. „Wir sagen gerne: ‚Fox ist Football‘, und da es in unserer DNA steckt, bedeutet das, dass wir sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits des Platzes die tiefsten Einblicke in den Sport gewähren. Der Zugang und die pure Emotion des Films bietet eine neue Ebene der Wertschätzung für Karriere.“Der Film ist Teil der neuen Doku-Reihe MAGNIFY von Fox Sports Film und wird in das vergangene Jahr von Tua Tagovailoa eintauchen. Der ehemalige Quarterback der University of Alabama arbeitet hart daran, die karrierebedrohende Verletzung vor dem NFL Draft 2020 zu überwinden. In der sechs-teiligen Doku, die am 6. September um 16.00 Uhr bei FOX startet, werden auch Tuas Eltern sowie Alabamers Trainer Nick Saban und zahlreiche weitere Akteure des Sports zu Wort kommen.Mitchell Hooper führte bei der Doku-Reihe Regie, Scotty McKnight, Louis Krubich, Ryan Williams und Nick Brown sind als Produzenten tätig. Zudem spendet Fox insgesamt 111.111 US-Dollar, die für Football-Ausrüstung und Fitness-Artikel für Jungen und Mädchen in Tuscaloosa und Miami verwendet werden soll.