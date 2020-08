Peacock soll zwei Late-Night-Shows erhalten

US-Fernsehen

Der junge Streamingdienst Peacock wird zwei eigene Late-Night-Shows starten.

NBCUniversal ist Heimat vieler Late-Night-Shows. Das Unternehmen, welches hinter der «Tonight Show», «Saturday Night Live», «Late Night» und «A Little Late» steht, wird zwei wöchentliche Sendungen bei Peacock starten. «Late Night»-Autorin Amber Ruffin wird eine der neuen Sendungen leiten, Comedy Central-Mann Larry Wilmore wird die andere Sendung moderieren.Bereits im September 2020 sollen die Formate debütieren. Ruffins Programm besteht aus vorerst neun Folgen á 30 Minuten, NBC bestellte elf Folgen von der Wilmore-Show, die noch keine Zeitvorgabe hat. „Wir können es kaum erwarten, Sketche, Lieder und Witze über diese schreckliche Zeit zu schreiben, die wir jetzt heraufbeschwören“, sagte Ruffin über die «The Amber Ruffin Show».Wilmores Show hat noch keinen Titel. Er war zuvor Gastgeber der «Nightly Show», die im Anschluss an der Comedy Central-Sendung «Daily Show» ausgestrahlt wurde. „Anscheinend ist in der Welt gerade sehr viel los, und demnächst findet eine große Wahl statt, daher bin ich froh, einen Platz zu haben“, scherzte Wilmore.Mehrere große Streamingdienste versuchten das Late-Night-Konzept der TV-Sender zu kopieren. NBC versuchte sich an einer Show mit Chelsea Handler, deren Konzept nach der ersten Staffel umgeworfen wurde. Hulu setzte auf Sarah Silverman mit «I Love You, America», aber beide Sendungen sind schon ein paar Jahre auf dem Fernsehfriedhof begraben.