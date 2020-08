Johannes B. Kerner lädt zu einer Promi-Runde seines «Quiz-Champion»

TV-News

Unter anderem wird in den neuen Folgen Marcel Reif in ungewohnter Rolle zu sehen sein.

Zwei neue Ausgaben des Ratespielsplant das Zweite Deutsche Fernsehen für den September ein. Die von Johannes B. Kerner moderierte Show wird sich dann an einem Mittwoch und einem Samstag im Programm melden. Konkret geht es um den Mittwoch, 23. September ab 20.15 sowie den darauffolgenden Samstag, ebenfalls zur besten Sendezeit. Während die Mittwochs-Sendung 90 Minuten andauern soll, stehen am Samstag dann sogar doppelt so viele Minuten zur Verfügung.Bei den neuen Folgen des Formats handelt es sich um Promi-Ausgaben. Die Show arbeitet ohnehin immer mit fünf Promi-Experten, die üblicherweise gegen Normalos spielen. In den neuen Ausgaben werden die Normalos nun ebenfalls durch Prominente ersetzt. Beim selbsternannten „härtesten Quiz Deutschlands“ rätseln diesmal Oliver Pocher, Wolfgang Bosbach, Joachim Llambi, Sonja Zietlow und Marcel Reif – für Reif ist es übrigens eine ungewohnte Situation. Bisher war er regelmäßig als Promi für den Fachbereich Sport dabei.Diese Aufgabe übernimmt im September nun ZDF-Sportfrau Katrin Müller-Hohenstein. Ulrich Wickert (Zeitgeschehen), Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Michael "Bully" Herbig (Film und Fernsehen), sowie für Erdkunde Wigald Boning ergänzen das Experten-Team. Boning übrigens gewann einst die erste Promi-Ausgabe von «Quiz-Champion».