Wie gehts weiter in Monterey? VOX kickt «Big Little Lies»

TV-News

Der Grund: Anhaltend schlechte Quoten. Übrig bleiben erstmal die vier bis dato letzten Folgen der Miniserie.

Facts zu «Big Little Lies» Genre: Drama / Mystery / Schwarze Komödie

Schöpfer: David E. Kelley

Vorlage: "Big Little Lies" von Liane Moriarty

Regie: Jean-Marc Vallée (Staffel 1) / Andrea Arnold (Staffel 2)

Darsteller: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Laura Dern, Meryl Streep u.v.w.

Titellief: "Cold Little Heart" von Michael Kiwanuka

Episodenzahl: 14 Episoden (2 Staffeln)

Episodenlaufzeit: 45-58 Minuten

Weltpremiere: 19. Februar 2017

Schlechte Nachrichten für Fans der US-Serie. Eigentlich sind Absetzungen von US-Serien mitten in einer Staffel extrem selten geworden, dennoch hat sich Privatsender VOX nun zu diesem Schritt entschlossen. Getroffen hat es die am späteren Mittwochabend eingeplante HBO-Miniserievon Schöpfer David E. Kelley («Boston Legal»). Die Serie weicht mit sofortiger Wirkung. Sie hatte zuletzt sowohl während des Reruns von Staffel eins als auch während der Ausstrahlung der frischen Folgen aus Staffel zwei miese Quoten eingefahren.Vergangene Woche kam die frühe Episode, die um 22.30 Uhr startete, bei den Umworbenen nicht über 1,8 Prozent Marktanteil hinaus. Rund 350.000 Zuschauer schalteten linear ein. Vier Episoden der Serie wandern somit erst einmal ins Archiv. Es ist unklar, wie Fans der Serie nun weiterverfolgen können, wie es in der fiktiven Stadt Monterey weitergeht. TV Now bietet aktuell nur die schon im linearen Fernsehen ausgestrahlten Episoden an. Wer ein Sky-Abo hat, dem ist aber geholfen. Dort sind alle Episoden on demand verfügbar.VOX derweil wird schon an diesem Mittwoch, also am 12. August 2020, alte Folgen der amerikanischen Serieausstrahlen. Das Format läuft bald an drei Abenden pro Woche. VOX zeigt es bereits den ganzen Freitagabend, in Kürze wird auch SuperRTL die Serie in die Montags-Primetime hieven.