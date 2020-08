«Grill den Henssler» kocht RTL-Primetime ab

Quotennews

Auch die zweite neue Folge der VOX-Show in diesem Sommer war wieder ein Hit.

Besetzung der Folge Chris Tall

Motsi Mabuse

André Dietz Gegner von Steffen Henssler

Er kann es einfach: Steffen Henssler ist auch mit der aktuellen Staffel seiner XXL-Kochshowstark unterwegs. Das erneut über dreistündige Programm, das am Sonntagabend ab 20.15 Uhr bei VOX lief, punktete mit 9,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen und lag somit sogar vor dem RTL-20.15-Uhr-Film «Das schönste Mädchen der Welt» ► . Dieser musste sich mit 8,7 Prozent begnügen. Das interne Mediengruppen-Duell gewann Henssler auch im Gesamtmarkt, hier kam der RTL-Film auf rund 900.000 Zuschauer, die VOX-Kochshow punktete mit 1,37 Millionen.Schon am Vorabend war der Sender mit der roten Kugel gefragt. Ab 19.10 Uhr punktetemit tollen 8,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten, eine Stunde zuvor warmit 7,4 Prozent ziemlich stark unterwegs.Sehr gefragt war – insbesondere zu Beginn – auch wieder die XXL-Schiene des US-Krimis. Die Dick-Wolf-Serie lief bei VOX ab 5.45 Uhr mit elf Folgen nonstop. 17,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sicherte sich dabei die vor sechs Uhr gestartete Episode, die ersten vier Stück lagen allesamt bei über zwölf Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Später ging es aber bergab. Die um 12.25 Uhr angelaufene Ausgabe der Serie musste sich zum Beispiel mit schwachen 3,8 Prozent Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen begnügen.