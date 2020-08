Sky vs. DAZN  wer siegt wirklich im Duell um die Nummer 1 der Sportsender?

Sportcheck

Seit Bekanntgabe des Erwerbs der Champions League-Rechte ab 2021 reklamiert DAZN die Spitzenposition der Sportsender in Deutschland für sich. Wir haben nachgerechnet – wer siegt wirklich?

Sporthighlights der kommenden Woche Montag, 21 Uhr, Europa League Viertelfinale: Inter Mailand - Leverkusen (RTL/DAZN)

Dienstag, 21 Uhr: Europa League Viertelfinale Konferenz Wolverhampton - Basel und Donezk - Basel (DAZN)

Mittwoch, 21 Uhr Champions League Viertelfinale Bergamo - Paris (DAZN)

Donnerstag, 21 Uhr: Champions League Viertelfinale Leipzig - Madrid (DAZN/Sky)

Freitag, 21 Uhr. Champions League Viertelfinale Barcelona - Bayern (Sky)

Samstag, 21 Uhr: Champions League Viertelfinale ManCity - Lyon (Sky/DAZN)

Quotenmeter-Exotentipp: Frauen-Tennis, WTA-Turnier aus Lexington - ab Montag, 17 Uhr. Finale Sonntag ab 17 Uhr

Champions League - und kaum wen interessiert es

Die wichtigsten Sportrechte in Deutschland sind für die kommenden Jahre verteilt. Sky hat sich die komplette zweite Bundesliga bis 2025 gesichert, dazu 200 Spiele (alle am Samstag) des Fußball-Oberhauses. DAZN stockt sein Bundesliga-Portfolio weiter auf. Neben den aktuell schon laufenden Freitagsspielen kommen ab Sommer 2021 für vier Jahre alle Matches am Sonntag hinzu, sodass der Streamer insgesamt 106 Bundesliga-Spiele exklusiv und live anbieten wird. „Alle Fans können sich ab der Saison 2021/22 auf ein extrem umfangreiches Paket aus UEFA Champions League und Bundesliga bei DAZN freuen, das uns zur neuen Nummer 1 für alle Fußball-Fans in Deutschland machen wird“, sagte DAZN-Chef Thomas de Buhr.Ganz ähnlich sieht es aber auch Sky Deutschland, das Ende 2019 mitteilte: „Wir sind grundsätzlich an hochklassigen Sportrechten interessiert, beobachten ständig den Markt und werden auch in Zukunft in unser Sportangebot investieren.“Anhand einer prognostizierten durchschnittlichen Fußballsaison spielt Quotenmeter.de nun durch, welcher Anbieter wirklich den Stellenwert der Nummer eins – zunächst einmal im Fußballsektor – für sich ausrufen kann. Dabei gilt: Als durchschnittliche Saison haben wir gezählt: Der FC Bayern München kommt in der Champions League bis ins Viertelfinale, hat also zehn Spiele in der Königsklasse. Dortmund und Leipzig scheitern im Achtelfinale, eine weitere deutsche Mannschaft (etwa Mönchengladbach) überwintert nicht in der Champions League.In der Europa League und der neuen Europa Conference League schaffen es zwei von drei Teams bis ins Viertelfinale, eine Mannschaft scheidet schon in der Gruppenphase aus.Davon ausgehend, dass der FC Bayern neben der Bundesliga und der Königsklasse den Einzug ins Pokalfinale schafft, stünden 51 Pflichtspiele des Rekordmeisters an. In der Bundesliga rechnen wir mit zehn Freitags- oder Sonntagsspielen der Bayern. Über den Second Pick darf sich DAZN jede Mannschaft acht Mal in sein Programm wählen, hinzu kommen die ohnehin festgelegten Spiele im Free-TV (der Meister eröffnet ja meistens die Saison). Obendrein hätte DAZN alle Mittwochs-Champions-League-Spiele der Bajuwaren, also weitere fünf Stück. Demnach würde DAZN die Rot-Blauen 15 Mal zeigen, Amazon über sein First-Pick-Recht an Champions-League-Diensten fünf Mal. Sky käme somit auf rund 30 Übertragungen des Rekordmeisters.Ähnlich sieht die Rechnung bei Borussia Dortmund aus: Die Gelb-Schwarzen würden, im Falle eines Finaleinzugs im Pokal, 30 Mal bei Sky spielen, 14 Mal bei DAZN, vier Mal bei Amazon.