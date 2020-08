Fast noch vor ProSieben: Aufwind für RTLZWEI-Doku «Dickes Deutschland»

Quotennews

RTLZWEI hat mit «Dickes Deutschland» gepunktet und hätte sogar beinahe ProSieben überholt. VOX dagegen hatte mit Filmen keine Chance gegen die Übergewichtigen-Doku.

RTLZWEI versucht sich samstagabends seit letzter Woche an Wiederholungen der Dokureihe. Das hat zum Auftakt mit 5,7 und 5,9 Prozent Marktanteil auch ganz gut geklappt, jetzt wurden diese Werte noch deutlich ausgebaut: Auf 7,5 Prozent ging es mit der ersten zweistündigen Ausgabe um 20.15 Uhr hoch, 0,38 Millionen junge Zuschauer waren zugegen. Damit lag RTLZWEI auf Augenhöhe mit ProSieben , das mit dem Spielfilm7,6 Prozent bei 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte.VOX konnte RTLZWEI indes locker überholen, der Hai-Filmhat dort nämlich nur 5,5 Prozent Marktanteil und 0,28 Millionen Umworbene an Land gezogen. «Life» ► verschlechterte sich anschließend sogar auf 3,7 Prozent, nur 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige blieben für den Science-Fiction-Horrostreifen wach.Auch der ab 22.15 Uhr gesendete Wiederaufguss von «Dickes Deutschland» präsentierte sich erfolgreich: 6,7 Prozent betrug der Marktanteil, 0,32 Millionen Jüngere blieben dran. Insgesamt stieg das Interesse sogar, so verbesserte sich die Gesamt-Reichweite leicht von 0,58 Millionen auf 0,62 Millionen.