Pro Sieben begeistert mit «Star Wars», RTLZWEI mit «Jackie Chan»

Zudem hatte RTLZWEI die Science-Fiction-Filme «Source Code» und «Aeon Flux» im Programm.

lockte die Science-Fiction-Fans am Freitagabend zu ProSieben . Episode zwei der Star Wars-Filme bewegte 1,15 Millionen Zusehende zum Einschalten und der Sender schnitt mit einem hohen Marktanteil von 5,4 Prozent recht erfolgreich ab. 0,53 Millionen der Werberelevanten freuten sich über das Programm und kamen auf ein gutes Ergebnis von 10,1 Prozent.Schon in der Vorwoche war die erste Episode bei dem Sender ausgestrahlt worden, die 1,27 Millionen Zuschauer sowie 0,53 Millionen der Werberelevanten überzeugte. Hier wurden etwas stärkere Quoten von 6,1 und 10,9 Prozent gemessen. Für die Dramaserieließen sich ab 23.05 Uhr nur noch 0,43 Millionen Serienfans begeistern und verbuchten einen akzeptablen Marktanteil von 3,0 Prozent. In der Zielgruppe erzielte ein Publikum von 0,23 Millionen Jüngeren ein maues Ergebnis von 5,6 Prozent.RTLZWEI hingegen versuchte sein Glück mit dem Science-Fiction-Thriller, der 0,60 Millionen Zuschauer begeisterte und dem Sender solide 4,6 Prozent einbrachte. Die 0,31 Millionen Umworbenen freuten sich über gute 7,4 Prozent. Weiter ging es ab 22.00 Uhr mit dem Science-Fiction-Film. Der Actionfilm überzeugte 0,49 Millionen beziehungsweise 0,18 Millionen der 14- bis 49-Jährigen. Für RTLZWEI bedeutete das durchschnittliche 2,7 und niedrige 3,5 Prozent. Ab 23.50 Uhr schalteten noch 0,33 Millionen sowie 0,13 Millionen aus der Zielgruppe für die Actionkomödieein und erhöhten die Quoten wieder stark auf ausgezeichnete 4,2 und 5,4 Prozent.