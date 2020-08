«Killer Camp» geht wieder in die falsche Richtung

US-Quoten

Die CW-Horror-Reality «Killer Camp» hat wieder die Marke von einer halben Million Zuschauern verfehlt.

Die neue CW-Realityshow, in der die Teilnehmer einen fiktiven Serienkiller unter sich ausfindig machen müssen, hat wieder Zuschauer verloren: 0,47 Millionen Zuschauer sahen am Donnerstag um 20 Uhr zu, erst vor einer Woche wurde das erste Mal die Marke von einer halben Million Zusehern überschritten. In der jungen Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen verharrte das Rating bei miesen 0,1 Prozent. Auchhat im Anschluss nur 0,1 Prozent geholt, jedoch mit einer Wiederholung.Ein Wiederaufguss vonhat sich derweil erneut den Gesamtsieg gesichert, allerdings kamen auch hier Zuschauer abhanden: Um rund 400.000 Zuschauer sackte die Reichweite auf exakt vier Millionen, das Rating verschlechterte sich von 0,6 auf 0,4 Prozent – was auch bedeutet, dass der Zielgruppen-Sieg diesmal an jemand anderes ging.ABC war mitum 22 Uhr am erfolgreichsten bei den Umworbenen: 0,6 Prozent standen dafür zu Buche, ein Plus von 0,1 Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche. 2,96 Millionen Menschen sahen die Gameshow.blieb zur besten Sendezeit stabil bei guten 0,5 Prozent,hat sich binnen Wochenfrist von 0,4 auf 0,5 Prozent gesteigert. NBC hat mitzunächst solide 0,4 Prozent verbucht, ehe zwei ältere Folgen vonje 0,3 Prozent holten.