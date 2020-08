Für Huawei-Nutzende: Sky Go goes mobile

Vermischtes

Sky Deutschland baut die technische Reichweite von Sky Go aus: Die App wird nun auch an den letzten großen Smartphone-Hersteller angepasst.

Für Huawei-Nutzerinnen und Nutzerinnen war Sky Go bisher dem Namen zum Trotz nicht sonderlich mobil: Die App von Sky Deutschland war bislang nicht für Smartphones und Tablets des 1987 gegründeten, chinesischen Konzerns verfügbar. Das hat nun aber ein Ende – "passend zur Ferienzeit", wie Sky es werbend formuliert.Die Sky-Go-App ist nunmehr in der Huawei AppGallery zu finden und damit für alle Geräte des 110,5 Milliarden Euro schweren Herstellers verfügbar. Sky Go war vor der Erschließung von Huawei bereits Bestandteil von Sky Q und für iOS- und Android-Geräte, sowie für PC und MAC verfügbar.Max Konstantin Ehrhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland, rührt die Werbetrommel: "Unsere All-in-One-Plattform Sky Q wird jetzt noch flexibler. Mit der Verfügbarkeit der Sky Go App in der AppGallery von Huawei erweitern wir für unsere Kunden die Möglichkeiten, das exklusive Sky Programm zu sehen, wo und wann sie wollen."