«Eine Klasse für sich» bekommt grünes Licht

US-Fernsehen

Amazon wird den legendären Film mit Tom Hanks aus dem Jahr 1992 als Serie neu auflegen.

Der Online-Riese Amazon wird den Tom-Hanks-Film «A League of Their Own» als Serie adaptieren. Wie der Film von Penny Marshall aus dem Jahr 1992 wird die einstündige Serie die Geschichte einer ganzen Generation von Frauen erzählen, die davon träumen, Profi-Baseball zu spielen. Die Serie wird auch die Themen Rasse und Sexualität in den Vordergrund stellen. Im Mittelpunkt stehen die Spielerinnen und deren Privatleben.Die «A League of Their Own»-Serie wurde von den «Broad City»-Machern Abbi Jacobson und Will Graham konzipiert und produziert, Jacobson will zusätzlich auch die Hauptrolle spielen. „Beim Baseball oder bei Prime Video wird nicht geweint“, sagte Vernon Sanders, Co-Leiter der Fernsehabteilung der Amazon Studios. „Will und Abbi haben einen Filmklassiker genommen und ihn für eine neue Generation mit neuen Charakteren und ihrer eigenen frischen, modernen Vision zu einer zeitlosen Geschichte über große Träume, Freundschaft, Liebe und natürlich Baseball neu erfunden. Wir freuen uns so sehr über die Partnerschaft mit Sony, um diese emotionale, aufregende neue Serie unseren Prime Video-Kunden auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“Zu den Darstellern gehören Jacobson und Chanté Adams sowie D'Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo, Kelly McCormack, Roberta Colindrez und Priscilla Delgado. «A League of Their Own» wird von den Amazon Studios und Sony Pictures Television in Zusammenarbeit mit Field Trip Productions produziert. Jamie Babbit fungierte als ausführender Produzent und Regisseur des Pilotfilms.