Schluss: Freeform stoppt «Siren»

US-Fernsehen

Nach drei Staffeln wird die Serie eingestellt. International ist das Projekt als «Mysterious Mermaids» bekannt.

Der US-Kabelsender Freeform hat am Mittwochabend bekannt gegeben, dass man die Serienach drei Staffeln einstellen wird. In Deutschland hatte ProSieben die Serie zuletzt ins Programm genommen. Das Format ist auch alsbekannt. ProSieben schaffte mit der Serie anfangs fast 13 Prozent in der Zielgruppe, am Ende der ersten Staffel noch knapp acht Prozent.Für die Serie stand unter anderem Eline Powell vor der Kamera. Weitere Hauptdarsteller der Serie waren Rena Owen, Alex Roe, Fola Evans-Akingbola und Ian Verdun. Sie wurde von Eric Wald und Dean White ins Leben gerufen. Die Serie wurde von Emily Whitesell und Wald produziert, wobei Whitesell als Showrunner fungierte.Die Serie erwies sich in ihrer ersten Staffel als Quotenhit, da die Episoden rund 1,5 Millionen Zuschauer inklusive zeitversetzter Ausstrahlung anlockten. Die Serie war auch das meistgesehene Freeform-Original in ihrer zweiten Staffel. Und selbst mit einem Quotenrückgang in Staffel 3 blieb sie eine der Top-Sendungen des Senders. Für eine vierte Staffel reichte all das dennoch nicht.