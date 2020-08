Bitter: «Big Little Lies» startet bei VOX mit Minusrekorden in Staffel zwei

Quotennews

Die erste Episode der neuen Runde der Miniserie schaffte nicht einmal den Sprung über die Zwei-Prozent-Marke.

Das wird nichts mehr. VOX aber hält am Ausstrahlungsversprechen der David E. Kelley-Miniseriefest. In den vergangenen Wochen wiederholte man die erste Staffel – hier wurden maximal fünfeinhalb Prozent Marktanteil eingefahren – dieser Wert kam allerdings bei einer Episode zu Stande, die nach Mitternacht begann. An diesem Mittwoch nun liefen die ersten beiden Episoden von Staffel zwei; um 22.40 und 23.35 Uhr. Mit 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe debütierte die Staffel mit der niedrigsten Quote, die für die Serie jemals in Deutschland gemessen wurde.Die zweite Folge steigerte sich auf kaum bessere 2,2 Prozent. Die Reichweiten blieben gegenüber der Vorwoche übrigens relativ konstant: 0,35 und 0,30 Millionen Menschen sahen die Serie, die vorab schon Sky-Kunden flexibel zum Abruf zur Verfügung stand. Deutlich besser unterwegs war vorher ein-Doppelpack. Die Serie zeigte VOX ab 20.15 Uhr. In der klassischen Zielgruppe erbeutete der Kölner Privatsender damit 5,1 und 5,3 Prozent Marktanteil – auch diese Werte lagen jedoch unter der Sendernorm.0,75 und 0,82 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein. In der VOX-Daytime holte am Mittwoch übrigens das um 17 Uhr gesendete Formatdie besten Werte. Die einstündige Sendung landete im Schnitt bei 8,2 Prozent Marktanteil. 0,63 Millionen Menschen sahen zu.