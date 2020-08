Primetime-Check

Wie stark machten die Promis im «Kampf der Realitystars» weiter? Was machten die US-Serien von ProSieben und VOX? Das alles und mehr im Primetime-Check…

Wegen eineszur Katastrophe in Beirut reichte die Krimiseriean diesem Mittwoch in die Primetime hinein. Daher stieg das Zweite mit insgesamt 2,29 Millionen Zuschauern und 10,5 Prozent Marktanteil überschaubar in den Abend ein. Alles verschob sich um 10 Minuten.machte mit 3,28 Millionen Zusehern und 13,6 Prozent Sehbeteiligung solide weiter. Daspräsentierte sich gewohnt stark und überzeugte 3,85 Millionen Zuschauer, davon 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährige. Nicht nur 17,2 Prozent auf dem Gesamtmarkt, sondern auch 9,1 Prozent bei den Jungen konnten sich sehen lassen. Die beiden Krimiserien kamen zuvor nur auf 3,1 und 4,2 Prozent bei den Jungen. Das «auslandsjournal» sicherte sich 12,5 Prozent Marktanteil, die Reichweite sank auf 2,37 Millionen.Im Ersten lockte die alte Komödienur 1,82 Millionen Fernsehende an. Das entsprach mauen 7,6 Prozent Marktanteil. Zuvor war das Interesse noch sehr groß, als 3,59 Millionen Menschen ab drei Jahren für einenzur Lage in Beirut einschalteten, der 15,5 Prozent Gesamtmarktanteil generierte.machte mit 1,69 Millionen Zuschauern und ebenfalls 7,6 Prozent schwach weiter. Diekamen noch auf 9,9 Prozent und 1,85 Millionen Zuschauer.In der klassischen Zielgruppe setzte RTLZWEI ein großes Ausrufezeichen, da sich der Sender aus der zweiten Reihe mit grandiosen 9,9 Prozent Marktanteil fürbei den Werberelevanten an die Spitze der Privaten in der Primetime setzte. Insgesamt 1,03 Millionen Fernsehende ließen sich das Spektakel nicht entgehen.machte unspektakulär mit 0,35 Millionen Zusehern und 4,1 Prozent in der Zielgruppe weiter. Knapp dahinter reihte sich das große RTL mit enttäuschenden 9,5 Prozent Marktanteil fürein. Die zweite Folge begeisterte nur 1,54 Millionen Zuschauer.ließ den Abend mit 1,23 Millionen Zusehern und 8,9 Prozent ausklingen. In Sat.1 verbuchtegute 9,3 Prozent Sehbeteiligung bei den Umworbenen. Zur besten Sendezeit schalteten insgesamt 1,20 Millionen für 4, Prozent auf dem Gesamtmarkt ein.knüpfte mit mauen 6,6 Prozent in der Zielgruppe an.ProSieben startete mitund 9,3 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten gut in den Abend. Allerdings kamenund dieim Anschluss nur noch auf 8,0 und 7,2 Prozent. Die Reichweiten bewegten sich zwischen 0,98 und 0,64 Millionen.ergatterte in Doppelfolge bei VOX nur überschaubare 5,1 sowie 5,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Die Reichweiten hielten sich mit 0,75 und 0,82 Millionen in Grenzen. Kabel Eins sicherte sich mittolle 6,5 Prozent des werberelevanten Marktes und fesselte über den Abend hinweg 0,70 Millionen Zuschauer, davon 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährige. Auf dem Gesamtmarkt war der Spielfilm mit 3,1 Prozent nicht ganz so gut unterwegs.