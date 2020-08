Teuflisch: «Lucifer» rückt in die Kabel-Eins-Primetime

TV-News

Samstags reduziert sich somit die Dosis von «Hawaii Five-0».

Der Münchner Privatsender Kabel Eins nimmt die US-Seriewieder ins Programm auf. Diese zeigte er schon bis Spätherbst 2018 mit gleich mehreren Episoden am Samstagnachmittag und Samstagvorabend – besonders die Ausstrahlungen in den finalen beiden Wochen schnitten mit massiv überdurchschnittlichen Werten gut ab. Jetzt kommt die Serie mit Tom Ellis sogar in die Primetime.Ab dem 22. August startet das Format samstags immer um 22.15 Uhr – nach zwei Re-Runs von «Hawaii Five-0». Die Krimiserie, die zuletzt den ganzen Samstagabend beherrschte, tritt somit also ein bisschen kürzer. «Lucifer», das in Doppelfolgen geplant ist, geht mit Doppelfolgen auf Sendung. Kabel Eins startet mit der ersten Episode aus Staffel eins.Keine Änderungen sind derweil am Serienfreitag geplant. Hier bleiben «Navy CIS» und «Navy CIS: New Orleans» ein Team.