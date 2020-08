Wird ehemalige Antenne-Bayern-Chefin BR-Intendantin?

Köpfe

Medienberichten zufolge geht die Suche nach einem Nachfolger für Ulrich Wilhelm voran.

Wer hat ab Anfang 2021 das Sagen beim Bayerischen Rundfunk? Vor einigen Wochen gab der aktuelle Intendant des BR, Ulrich Wilhelm, bekannt, dass er nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. In seiner Donnerstagsausgabe berichtet nun der, dass eine vom Radio kommende Medienmanagerin aus Bayern eine Option für den BR-Chefsessel sein könnte. Valerie Weber, die ab 2004 Antenne Bayern als Programm-Geschäftsführerin zur jemals in einer MA gemessenen Traum-Reichweite führte, dann 2014 zum WDR wechselte, wo sie zunächst als Hörfunkdirektorin und inzwischen als trimediale Programmdirektorin arbeitet.Die Wahl soll im Oktober erfolgen. Bei positivem Ausgang würde die 54 Jahre alte Rundfunkjournalistin in ihre Münchner Heimat zurückkehren – und kurioser Weise Chefin der beiden Radiowellen sein, die bis vor gut fünf Jahren noch ihre Konkurrenz waren: Bayern 1 und Bayern 3.Dass sie nun zur Intendantin einer der großen ARD-Anstalten aufsteigen könnte, dürfte auch mit dem Wunsch zusammenhängen, die männerdominierte Führungsebene des Senderverbunds zu verändern, schreibt die Zeitung aus Köln.