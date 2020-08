Comedy Central bestellt «Ren & Stimpy»

US-Fernsehen

Der Unterhaltungssender von ViacomCBS bestellte neue Episoden des Formats.

Zwischen 1991 und 2006 ließ der Kinder- und Jugendsender Nickelodeon 52 Episoden von «The Ren & Stimpy Show» produzieren, die bis heute schöne Gedanken hinterlassen haben. Am Mittwoch gaben die Verantwortlichen bekannt, dass der Nickelodeon-Schwestersender Comedy Central die Serie wieder aufleben lässt. Der Senderwechsel lässt sich damit erklären, dass die Zuschauer erwachsen wurden und eine Fortsetzung deshalb nicht bei Nickelodeon erwarten.Chris McCarthy, der die Kabelmarken von ViacomCBS leitet, verpflichtete nun auch Grant Gish, der künftig die Abteilung der Erwachsenenanimation führen wird. Gish kommt von den Marvel Studios und Fox Animation, die seit der 21st Century Fox-Übernahme beide zu Disney gehören. Schon andere Konzerne wie Netflix («F is for the Family»), FOX («Family Guy») oder WarnerMedia («Rick & Morty») verstärken sich regelmäßig mit Erwachsenen-Animation. Die Wiederbelebung der «Ren & Stimpy Show» folgt auf Ankündigungen von anderen Jugendserien wie «Beavis and Butt-Head», «Clone High» und «Jodie» (die nun «Daria» heißt).„Grant hat unglaubliche Instinkte und eine überwältigende Leidenschaft für Animation. Zusammen mit seinem außergewöhnlichen Ruf und seinen beeindruckenden Erfolgen mit einigen der größten Hits des Genres, von «Bob’s Burgers» bis zu «American Dad» - ist seine Vision genau das, was wir suchen, um unsere Abteilung für Erwachsenenanimation zu leiten“, teilte Nina L. Diaz mit, die bei ViacomCBS die Abteilung Inhalte sowie die Kreativabteilung leitet.Die Neuauflage von «Ren & Stimpy» wird ohne Erfinder John Kricfalusi umgesetzt. Die Verantwortlichen sagten unter vorgehaltener Hand, dass sie keinen kreativen Input von ihm benötigen. Die Wahrheit könnte allerdings anders aussehen: Vor zwei Jahren wurde Kricfalusi in einem Buzzfeed-Artikel beschuldigt, Mädchen sexuell missbraucht zu haben.