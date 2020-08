Andere Erziehung: VOX fragt, was das Beste für das Kind ist

TV-News

Eine neue sechsteilige Dokureihe plant der Kölner Sender ab September.

Der TV-Sender VOX startet am Dienstag, 1. September, direkt nach dem neuen Generationenprojekt «Altes Haus sucht Mitbewohner» eine neue Doku-Reihe, die sechs Mal dienstags um 22.15 Uhr zu sehen sein wird und von imago TV kommt: Pro Folge dokumentiert die neue sechsteilige Doku-Reihedrei unterschiedliche Familien und ihre besonderen Erziehungsansätze.Ob unterschiedliche Religionen, polarisierende Weltanschauungen oder außergewöhnliche Lebensweisen - diese Familien leben und zeigen ihr Erziehungsextrem nicht nur mit großer Überzeugung, sondern stellen sich in der Doku-Reihe auch der Diskussion und der direkten Kritik.Neu ist dieses Themenfeld bei VOX keinesfalls. Seit einiger Zeit läuft nachmittags um 14 Uhr die Doku «Mein Kind, dein Kind», in der Erziehungsmethoden von Eltern unter die Lupe genommen und kommentiert werden.