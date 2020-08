Neues HGTV-Format: Stars packen mit an

TV-News

Im September kommt «Celebrity DIY – Stars packen an» nach Deutschland.

Der Spartensender Home & Garden TV, kurz HGTV, startet im September eine Reihe als Deutschland-Premiere: Beiüberraschen Hollywood-Stars Menschen, die ihnen am Herzen liegen, mit außergewöhnlichen Renovierungsprojekten und bedanken sich so für den jahrelangen Rückhalt. Dabei bekommen die Stars tatkräftige Unterstützung von dem Zwillingsbrüderpaar Drew und Jonathan Scott, bekannt aus der HGTV-Serie «Property Brothers».Namhafte Künstler sind dabei: Brad Pitt, Melissa McCarthy, Viola Davis oder Michael Buble. „Brad Pitts Wissen und seine Leidenschaft für Architektur und Design waren wirklich beeindruckend. Jeder Prominente, mit dem wir zusammengearbeitet haben, war von Anfang bis Ende dabei und ein großer Teil des Prozesses. Viele handwerkliche Dinge, die sie vor dieser Erfahrung nicht konnten, haben sie während der Jobs gelernt. Rebel Wilson kann mittlerweile sogar einen Bulldozer fahren“, so Jonathan. „Und Melissa McCarthy ist ein großer HGTV-Fan und fragte uns immer wieder, wann es Zeit sei, den Vorschlaghammer zu schwingen. Wir haben noch nie jemanden gesehen, der so aufgeregt war, es auszuprobieren“, fügt Drew hinzu.In Deutschland laufen die frischen Folgen beim Spartensender ab dem 17. September immer donnerstags zur besten Sendezeit, also um 20.15 Uhr.