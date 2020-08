TV-News

Der Best-Ager-Sender zeigt ab Ende August die Krimiklassiker der Reihe «Columbo».

Der Best-Ager-Sender RTLplus nimmt die einstige Krimireihewieder ins Programm. Die Episoden mit Peter Falk als tollpatschigem Ermittler sind ab Ende August wieder zu sehen. Zuletzt liefen sie dort zu Ostern. Einst hatte RTL sogar die Erstausstrahlungen der Reihe im Programm.Fortan laufen die Krimis am Sonntagvorabend, meist gegen 18.30 Uhr. Begonnen wird am 30. August mit der Episode „Wer zuletzt lacht“. Somit baut RTL sein Portfolio an amerikanischen Krimis weiter aus. Als Lead-In fungieren bereits mehrere alte Episoden der ebenfalls aus Amerika stammenden Krimiserie «Law & Order».Verzichten wird RTLplus ab dem letzten August-Sonntag am Vorabend um 18.30 Uhr derweil auf zwei Folgen von «Das Strafgericht».