«The Bachelor»-Best-of: Aufatmen in der Zielgruppe, aber weiter magere Reichweite

US-Quoten

Unverändert und an der Spitze blieb «The Titan Games» bei NBC.

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

ABC darf etwas durchatmen, aber die Quoten-Situation vonbleibt weiterhin angespannt. Nachdem das Best-of-Format in der vergangenen Woche die bislang schwächsten Werte einfuhr, erholte sich die Reality-Sendung diesmal ein wenig. In der Zielgruppe ging es rauf auf ein durchschnittliches Rating von 0,3 Prozentpunkten, wobei die erste der drei Stunden sogar 0,4 Punkte verbuchte. Im Mittel verfolgten 1,72 Millionen Zuschauer ab zwei Jahren das Programm. Sieger wurde wie vor sieben Tagenbei NBC. Die Ergebnisse blieben ebenfalls nahezu unverändert bei 0,7 Prozent in der Zielgruppe und 3,71 Millionen Sehern insgesamt. Ein Doppel alter-Folgen holte im Anschluss noch 0,5 beziehungsweise 0,4 Prozentpunkte bei den 18- bis 49-Jährigen.The CW war an diesem Montag das einzige Network, das neben ABC und NBC zusätzlich frische Ware präsentierte. Los ging es mit einer neuen Ausgabe von. Wie schon in den vergangenen drei Ausgaben verpasste das Comedy-Programm den Sprung oberhalb der eine Million Zuschauer und unterhielt 0,94 Millionen Impro-Fans. Die Sehbeteiligung in der werberelevanten Gruppe lag – wie den gesamten Abend bei The CW – bei 0,2 Prozent. Eine Wiederholung desselben Programms hielt die Reichweite nahezu konstant, ehe fürnoch 0,90 Millionen sich verzaubern ließen. Dies entspricht dem bislang schwächsten Wert der aktuellen Staffel.Ansonsten sah der Fernseh-Plan in den USA eher mau aus, denn sowohl CBS als auch FOX bauten ausschließlich auf bereits versendete Ware. FOX baute auf das Doppel ausund, wobei ersteres mit 0,4 Prozent bei den Jungen gegenüber 0,3 leicht die Nase vorne hatte. CBS lockte zu Beginn der Primetime mit0,4 Prozent der Klassisch-Umworbenen an und sorgte mit 3,72 Millionen Zuschauern sogar für die größte Reichweite des Abends. Im Anschluss sank das Rating fürundauf 0,3 Prozent, ehe es ab 22 Uhr fürzurück auf das Anfangsniveau von 0,4 Prozent stieg.