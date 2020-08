«Once on This Island»: Arielle trifft «Romeo und Julia» auf Disney+

US-Fernsehen

Disney+ lässt den Musical-Geheimtipp von Lynn Ahrens und Stephen Flaherty verfilmen.

Lynn Ahrens und Stephen Flaherty haben mit dem Ein-Akt-Bühnenmusicalein preisgekröntes, jedoch vergleichsweise wenig beachtetes Kleinod geschaffen: Basierend auf Rosa Guys Novelle "My Love, My Love" verlegt «Once on This Island» Hans Christian Andersens Märchen von der kleinen Meerjungfrau auf die französischen Antillen der Karibischen See und mischt Motive aus Shakespeares «Romeo und Julia» darunter.Laut 'Entertainment Weekly' hat nun Disney+ ein Auge auf das Stück geworden, das 1990 seine Broadway-Premiere feierte und 16 Jahre später in Wien erstmals in deutscher Sprache aufgeführt wurde: Wie das Branchenblatt in Erfahrung gebracht hat, soll «Once on This Island» für den Disney-Streamingdienst verfilmt werden. Die Rede ist von einem "richtigen Musicalfilm", nicht also von einem Mitschnitt einer Bühnenaufführung, wie kürzlich bei Lin-Manuel Mirandas «Hamilton». Wanuri Kahiu, die mit ihrem queeren Drama «Rafiki» ► auf den Filmfestspielen von Cannes 2018 für Furore sorgte, ist als Regisseurin im Gespräch.Das Drehbuch wird von Jocelyn Bioh verantwortet. Bioh stand schon hinter dem Netflix-Seriengeniestreich «Matrjoschka» (auch bekannt unter dem US-Titel «Russian Doll»). Als Produzent beteiligt sich Musical-Experte Marc Platt ( «La La Land» ► , «Into the Woods», «Mary Poppins' Rückkehr»). Die Broadway-Urfassung von «Once on This Island» wurde bei den Tony Awards unter anderem als bestes Musical und für die beste Choreografie nominiert.