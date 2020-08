Neue Ware: ZDF zeigt neue Samstags-Krimis erst Mitte September

TV-News

Die Re-Run-Strecke wird ein alter «Wilsberg» abschließen.

Das Zweite Deutsche Fernsehen wird seine Sommerpause in Sachen Samstags-Krimis etwas ausdehnen. Am ersten September-Samstag, also am 5. September, wird mit einer 2017 entstandenen-Folge namens „MünsterLeaks“ die letzte Wiederholung auf dem Slot zu sehen sein. Frische Ware steht dann ab dem 12. September bereit. Dann zeigt das ZDF ab 20.15 Uhr eine weitere Folge der Reihe. Drei Ausgaben liefen davon bereits, mit 7,14 Millionen Zuschauern war Folge drei (gezeigt im April 2020) die bis dato populärste. Bei dem vierten Fall, „Jagdfieber“, handelt es sich nun um die Premiere im ZDF – im deutschen Fernsehen lief der Fall jedoch streng genommen schon.Ende April 2020 nahm arte die Erstausstrahlung vor – der Kultursender ist von Beginn an an der Produktion der Reihe beteiligt.Kriminalhauptkommissarin Judith Mohn und ihr Kollege Freddy Breyer sehen sich im vierten Teil der Reihe einem Anschlag gegenüber, dessen Hintergründe zunächst unklar sind. Der «Tatort» im Ersten wird derweil schon am ersten September-Wochenende mit frischen Folgen in die deutschen Wohnzimmer kommen.