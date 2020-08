DAZN bestätigt Erwerb der Champions League-Rechte ab Sommer 2021

TV-News

Die Würfel sind gefallen: Anfang Dezember gab es erste Informationen, wonach die UEFA Champions League ab Sommer 2021 ihren TV-Partner in Deutschland komplett wechseln wird. Aktuell läuft die Königsklasse bei Sky – Sublizenzen liegen bei DAZN. Jetzt hat der Streamingdienst den Erwerb des riesigen Rechtepakets bestätigt. Demnach wird DAZN fast alle Champions League-Spiele in den Spielzeiten von 21/22 bis 23/24 exklusiv zeigen. Eine Ausnahme gibt es: Das Top-Spiel am Dienstag wird von einem anderen Anbieter gezeigt – hier soll der Zuschlag an Prime Video von Amazon gegangen sein. DAZN wird die meisten Spiele auch als Konferenzschaltung in der «GoalZone» anbieten – wie ein Sprecher des Streamers bestätigte, wird hierbei aber das Dienstags-Topspiel fehlen. Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, dazu: „Alle Fans können sich ab der Saison 2021/22 auf ein extrem umfangreiches Paket aus UEFA Champions League und Bundesliga bei DAZN freuen, das uns zur neuen Nummer 1 für alle Fußball-Fans in Deutschland machen wird.“DAZN hat im Sommer auch ein umfangreiches Bundesliga-Rechtepaket erworben und wird ab Sommer 2021 drei bis vier Bundesliga-Spiele eines Wochenendes, nämlich alle Freitags- und alle Sonntagsspiele übertragen. Gemessen an Anstoßzeiten in Champions League und Bundesliga ist DAZN also am Regelspieltag an acht von zehn Anstoßzeiten am Ball.Anders scheint die Situation in Österreich auszusehen: Hier hat DAZN zahlreiche Fußballrechte nicht verlängert. Noch unbestätigt ist, dass hier Sky Austria als Sieger aus der Ausschreibung hervorging – und neben der Champions- auch die Europa- und die neue Europa Conference League zeigen wird.