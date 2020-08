DMAX gedenkt seinem «Asphalt-Cowboy»

TV-News

Anlässlich des Todes von Andreas Schubert zeigt der Männersender am Donnerstag eine Sonderfolge der Reihe.

DMAX gedenkt einem seiner Protagonisten des Formats. Wie in dieser Woche bekannt wurde, ist Andreas Schubert verstorben. Die Witwe, Kerstin Schubert, bestätigte den Tod auf Facebook. Schubert starb im Alter von 42 Jahren an einem Herzinfarkt. Seit dem Start im Jahr 2012 war Schubert fester Bestandteil des DMAX-Formats «Asphalt-Cowboys» war. Auch in der für Herbst geplanten neuen Staffel der Sendung ist Schubert noch zu sehen.Schon am Donnerstag, 6. August, will DMAX dem Verstorbenen mit einer Sonderfolge gedenken. Die Folge namens "Für Schubi" ist ein Zusammenschnitt aus seinen aufregendsten Touren und emotionalsten Momenten - auch eine Gedenktafel werde eingeblendet. Die eigentlich für 20.15 Uhr geplante Wiederholung einer Episode der Reihe wird also ersetzt.DMAX teilte mit: "Unser Mitgefühl gehört seiner Familie sowie seinen Angehörigen. Seit Staffel 1 der DMAX-Produktion «Asphalt-Cowboys» war Andreas ein geschätztes Mitglied der DMAX-Familie. Wir werden ihn für immer in Erinnerung behalten."