Schlechter Wochenstart für «Malcolm mittendrin»

Quotennews

Die kultige Comedyserie «Malcolm mittendrin» lief am Montagvorabend bei Nitro wenig erfolgreich,

Die Comedyserie, in der sich Bryan Cranston noch vor «Breaking Bad» seine Sporen verdiente, zeigte am Montagvorabend wenig Zugkraft: Ab 19.30 Uhr kam eine Folge aus der siebten Staffel auf bloß 0,14 Millionen Serienfans, damit brachte es Nitro auf lediglich 0,6 Prozent Marktanteil bei allen. Eine weitere Episode schloss ab 19.55 Uhr mit ebenfalls 0,14 Millionen an, die Sehbeteiligung sank jedoch um 0,1 Prozentpunkte.Bei den Umworbenen brachten es beide «Malcolm mittendrin»-Episoden auf 0,10 Millionen Interessenten. Somit beliefen sich die Marktanteile auf mäßige 1,7 Prozent und magere 1,4 Prozent in der Zielgruppe. sixx wiederum brachte es ab 20.15 Uhr mitauf 0,24 und 0,32 Millionen Serienfans.Das glich soliden 0,9 Prozent und tollen 1,2 Prozent Marktanteil bei allen. Rund 90.000 Umworbene bei Folge eins des Abends und 0,12 Millionen Werberelevante bei Folge zwei des Abends entsprachen unterdessen passablen 1,3 Prozent und sehr guten 1,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.