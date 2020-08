Als «heute+»-Nachfolger: «heute-journal» bekommt nächtlichen Ableger

„

In der neuen Struktur liefert die «heute»-Redaktion mit den 'heute'-Sendungen und den «heute Xpress»-Ausgaben jeweils den Überblick über das Tagesgeschehen bis zur Hauptsendung um 19.00 Uhr. Für den Abend ist das «heute-journal» zuständig mit Vertiefung und Einordnung in der Hauptsendung und dem Update als Spätausgabe. Alle Sendungen liefern ihre Informationsinhalte dem Online-Nachrichtenangebot ZDFheute zu, das sich - gerade erst runderneuert - um die passgenaue Aufbereitung der ZDF-Infoinhalte im Netz kümmert. Drei Säulen, die garantieren, dass die Zuschauer*innen und User jederzeit und an jedem Ort zuverlässig informiert werden.







Bettina Schausten, Hauptredaktionsleiterin Aktuelles