England

Wo gedreht wird, bleibt vorerst aber geheim. Zudem erhöht ITV die Daily-Soap-Dosis.

Der britische Privatsender ITV hat am Wochenende final bestätigt, dass es im November eine weitere Staffel des Dschungelcamps geben wird. Auf der Insel heißt die Show. Die Produktion wackelte zuletzt wegen der Coronapandemie und der aktuellen Reisebeschränkungen. Ob die neue Staffel wirklich in Australien umgesetzt werden kann, ist daher fraglich. ITV nannte den Produktionsort nicht. Vergangene Woche schossen Spekulationen ins Kraut, wonach sich der Sender schon in abgelegenen Teilen Schottlands umgeschaut habe, um dort im hügeligen Gebiet eine etwas mystischere Staffel herzustellen.Die Entscheidung ist auch für RTL wichtig. Der Kölner Sender bestätigte im Juli, dass man im Januar eine neue Dschungelcamp-Staffel machen wolle. Es gilt als wahrscheinlich, dass RTL auch diesmal wieder das von den Briten aufgebaute Camp ‚übernehmen‘ werde.Zudem äußerte sich ITV auch zur Rückkehr der seit Monaten pausierenden Dailysund. Wegen Corona waren die Serien zuletzt nicht auf Sendung. Ab September soll es nun weiter gehen. Dann will der Sender eine Zeit lang sogar sechs Episoden pro Woche zeigen. Eine Sonderfolge sei immer am Wochenende eingeplant, heißt es seitens ITV.