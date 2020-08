Mauer Sonntag: «Newstime» holt beste ProSieben-Quote des Tages

Quotennews

Die Primetimefilme des Münchner Senders enttäuschten. Aber: Rekord für «taff weekend».

Keinen guten Sonntag erwischte der Münchner Privatsender ProSieben . Die Mehrzahl der ausgestrahlten Sendungen verblieb am siebten Tag der Woche unter der Zehn-Prozent-Marke in der Zielgruppe und unterhalb des Senderschnitts. Bezogen auf die 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die um 18 Uhr gezeigte Nachrichten-Sendungden besten Marktanteil; 11,4 Prozent. Außer ihr kamen nur noch eine ab 7.25 Uhr gezeigte Wiederholung der US-Sitcomund der Wetterbericht auf zweistellige Marktanteile.A pro pos «taff weekend»: Das 17-Uhr-Magazin machte am Sonntag mit elf Prozent bei den Jungen eine sehr gute Figur. Für die ProSieben-Eigenproduktion war es der beste Wert des Jahres. Stärker lief die Wochenend-Ausgabe zuletzt 2018, damals wurde sie aber noch samstags gezeigt.Zur Primetime setzte ProSieben schließlich auf: Der Film generierte im Schnitt 9,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, insgesamt entschieden sich 1,27 Millionen zum Einschalten. 0,75 Millionen erreichte «Bastille Day» ► ab 22.30 Uhr.