Primetime-Check

Wie erfolgreich war der «Tatort»? Punktete ProSieben mit «Logan Lucy»?

Das Erste wiederholte denmit Til Schweiger. Die Folge „Willkommen in Hamburg“ erreichte 4,28 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 14,7 Prozent. Beim jungen Publikum patzte Schweiger aber, mit 0,92 Millionen Zuschauern sicherte man sich nur den zweiten Primetime-Platz. Im Anschluss verbuchtenur noch 1,44 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken auf 6,3 Prozent bei allen sowie 3,2 Prozent bei den jungen Menschen.Eine neue Ausgabe vonlockte 2,10 Millionen Zuschauer an, mit 0,98 Millionen Umworbenen sicherte sich Steffen Henssler die Pole Position. Bei den Umworbenen fuhr man tolle 14,1 Prozent Marktanteil ein. Sat.1 wiederholte den Spielfilm, der zu 8,4 Prozent Marktanteil führte. Beim Gesamtpublikum fuhr man 1,64 Millionen Zuschauer an, ProSieben erreichte mitimmerhin 1,27 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen fuhr die rote Sieben tolle 9,9 Prozent Marktanteil ein.Das ZDF schickteauf Sendung, das von 3,62 Millionen Menschen verfolgt wurde. Mit 12,5 Prozent bei allen sowie 5,8 Prozent beim jungen Publikum lag man leicht unter dem Senderschnitt. Daskam im Anschluss auf 4,01 Millionen Zuschauer und 15,7 Prozent, beim jungen Publikum generierte man sieben Prozent. Mitverbuchte der Mainzer Sender ab 22.25 Uhr noch 1,87 Millionen Zuschauer und 10,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 4,3 Prozent Marktanteil ermittelt.Mit den Spielfilmenundflog RTL auf die Nase, da nur 1,59 sowie 0,52 Millionen Zuschauer erzielt wurden. In der Zielgruppe standen nur 9,4 und 5,5 Prozent auf dem Papier. RTLZWEI sicherte sich mitsowie0,76 und 0,49 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 3,9 und 5,7 Prozent. Zwei Folgen vonerreichten bei Kabel Eins 4,7 und fünf Prozent Marktanteil, die Reichweiten lagen bei 0,71 und 0,68 Millionen.