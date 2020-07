RTLs «Versicherungsdetektive» erhalten zum Jubiläum ein Spezial

TV-News

Die große «Versicherungsdetektive»-Jubiläumssause besteht aus kommentierten Clips der vergangenen zehn Jahre.

Im Rahmen einerstartet RTL im August nicht nur das neue Format «I Can See Your Voice», sondern auch eine neue Staffel der Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» ( mehr dazu ). Doch Ende August gibt es für den Kölner Privatsender noch einen Anlass, zu feiern: Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums vonzeigt RTL am 25. August 2020 zur besten Sendezeit eine Spezial-Folge des Formats.Das Special ist eine Clipshow: Patrick Hufen und Timo Heitmann treffen sich darin zum gemeinsamen TV-Abend und lassen die kuriosesten Fälle ihrer Laufbahn Revue passieren. Noch mehr Clips zelebriert RTL 24 Stunden später mit der ersten von zwei neuen Folgen der RankingshowAm 25. August 2020 startet zudem bei RTLplus als Senderpremiere die vierte Staffel des bei Nitro seit Jahren verlässlich für Topquoten sorgenden US-Formats. Die Season umfasst 25 Folgen, RTLplus programmiert den Dienstag als «Law & Order: SVU»-Marathonabend.