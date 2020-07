Quotennews

«Rosins Restaurants» überschattet neue RTLZWEI-Musikshow

Sidney Schering von 31. Juli 2020, 09:00 Uhr

«Battle of the Bands» kam zum Start bloß auf etwa halb so viele Interessenten wie «Rosins Restaurants».



Am Donnerstagabend feierte bei «Battle of the Bands – Boys vs. Girls» ihre Premiere – und fiel direkt brutal auf die Nase. Gerade einmal 0,32 Millionen Menschen zeigten genügend Interesse an dem Format, um dafür einzuschalten. Das glich desolaten 1,4 Prozent Marktanteil insgesamt. Mit 0,16 Millionen Umworbenen lief es in der Zielgruppe ähnlich.



Bloß 2,7 Prozent Marktanteil standen auf dem Papier. Ab 22.40 Uhr regte sich bei RTLZWEI mehr: «Naked Attraction – Dating hautnah» verbesserte sich auf 0,52 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,18 Millionen Werberelevante. Damit kletterten die Quoten auf sehr gute 3,4 Prozent bei allen und mäßige 4,4 Prozent in der Zielgruppe.



Kabel Eins holte mit «Rosins Restaurants» in der Post-Corona-Edition fast doppelt so viele Menschen zu sich wie RTLZWEI: Zur besten Sendezeit kamen 0,63 Millionen Interessenten und maue 2,7 Prozent zusammen. 0,29 Millionen Werberelevante führten «Rosins Restaurants» derweil zu passablen 4,8 Prozent in der Zielgruppe.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

