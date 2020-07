«Splinter Cell»-Anime bei Netflix in Entwicklung

US-Fernsehen

Der Spielehersteller Ubisoft arbeitet mit dem Streamingunternehmen zusammen.

Netflix und Ubisoft haben sich für eine Anime-Serienadaption des Videospiels «Splinter Cell» zusammengetan. Derek Kolstad, am besten bekannt für seine Arbeit als Autor des «John Wick»-Franchise, wird auch als Autor und ausführender Produzent der Serie fungieren. Nach Informationen des Branchendienstes ‚Variety‘ wurden zwei Staffeln mit 16 Episoden bestellt. Alle Beteiligten lehnten eine Stellungnahme ab.Das erste «Splinter Cell»-Spiel wurde im Jahr 2002 veröffentlicht und wurde von der Fachpresse empfohlen. Die Geschichte handelt von einem ehemaligen US Navy SEAL Sam Fisher, der von der NSA angeworben wurde, um für die mysteriöse Third Echelon Division innerhalb der Behörde zu arbeiten. Das Spiel bekam sechs Fortsetzungen sowie eine Reihe von Romanen.Ein «Splinter Cell»-Film ist seit Jahren in Arbeit. Tom Hardy ist seit 2012 immer noch als Schauspieler verpflichtet, obwohl das Projekt derzeit auf Eis liegt. Das Spiel ist nicht das erste Abenteuer, bei den Ubisoft mit einem Streamingdienst zusammenarbeitet. Derzeit entwickelt man für AppleTV+ die Serie «Mythic Quest».