«Alles Fleisch ist Gras»: Späte Deutschlandpremiere, ernüchternde Quoten

Quotennews

Der österreichische Krimi «Alles Fleisch ist Gras» ging nach sechs Jahren Wartezeit auch im ZDF an den Start. Mit wenig Erfolg.

Cast und Crew Regie: Reinhold Bilgeri

Cast: Tobias Moretti, Wolfgang Böck, Petra Morzé, Harald Schrott, Anna Unterberger, Sabine Waibel, Johannes Seilern, Christoph Grissemann, Fritz Hammel

Drehbuch: Agnes Pluch. Romanvorlage: Christian Mähr

Kamera: Tomas Erhart

Schnitt: Karin Hartusch

Der ORF-Landkrimientstand bereits 2014 nach Motiven aus Christian Mährs gleichnamigen Roman. Der von Agnes Pluch geschriebene, dritte Teil der Reihe macht Halt in Vorarlberg und feierte am Mittwochabend nach langem Warten seine deutsche Fernsehpremiere. Das ZDF zeigte den Krimi ab 20.15 Uhr – und nur unterdurchschnittlich viele Menschen schauten hin.Der unter der Regie von Reinhold Bilgeri («Erik & Erika») entstandene Film erreichte 2,57 Millionen Fernsehende, damit kam der Mainzer Sender auf eine Sehbeteiligung in der Höhe von mäßigen 10,4 Prozent. 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige führten das ZDF obendrein in der jungen Altersgruppe zu miesen 2,9 Prozent Marktanteil.Ab 22.15 Uhr verbesserte sich dasauf 3,60 Millionen Wissbegierige, darunter befanden sich 0,49 Millionen Jüngere. Das führte zu sehr guten 14,9 Prozent bei allen und zu tollen 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das Erste unterdessen schnitt mitetwas besser ab.2,83 Millionen Filmfans führten zu guten 11,5 Prozent Marktanteil insgesamt, bei den Jüngeren führten 0,46 Millionen Interessenten ab 20.15 Uhr zu sehr guten 7,4 Prozent.sank danach auf 8,5 und 4,4 Prozent.